Im Industriegebiet bei der Daimler-Fabrik auf dem Mannheimer Luzenberg hat es am Donnerstagmorgen einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Laut Polizei missachtete ein Autofahrer, der mit seinem Opel auf der Hafenbahnstraße Richtung Friesenheimer Insel/Industriehafen unterwegs war, die rote Ampel an der Einmündung der Drosselstraße bei der Daimler-Fußgängerbrücke. Er stieß mit einem Ford zusammen, dessen Fahrer gerade von der Drosselstraße auf die Hafenbahnstraße einbiegen wollte. Bei der Kollision wurden laut Polizei zwei Menschen in dem Ford leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Hafenbahnstraße war bis etwa 8 Uhr gesperrt, was auch den Busverkehr beeinträchtige. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro.