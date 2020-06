Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen in der Bruchwiesenstraße (West/Mundenheim) einen Unfall verursacht. Der Mann missachtete gegen 7 Uhr eine rote Ampel, weshalb es zum Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin kam. Die 39-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher wird als 1,70 Meter großer und grauhaariger Mann beschrieben. Er sei nach dem Unfall kurz aus seinem Auto ausgestiegen, habe sich dann aber doch zur Flucht entschieden. Die Polizei betont, dass Fahrerflucht kein Kavaliersdelikt ist und streng bestraft wird. Sie appelliert daher an die Bürger: Rufen Sie die Polizei und melden Sie den Unfall, kümmern Sie sich in jedem Fall um Verletzte und leisten Sie Hilfe. Hinweise an die Polizei, Telefon 0621/963-2122.