[Aktualisiert: 14.50 Uhr] Zum „Maskenumzug“ in Mainz sind am Montagnachmittag laut Polizei nur etwa 300 Gegner der Corona-Vorschriften gekommen. Organisiert hat ihn ein Aktivist aus Schwetzingen, der etwa 4000 Menschen mobilisieren wollte. Derzeit bewegen sich die Teilnehmer durch die Innenstadt. Bei einer Gegen-Kundgebungen hat die Polizei etwa 20 Menschen gezählt, weitere derartige Versammlungen sollen am Abend stattfinden.

Normalerweise wird am Rosenmontag in Mainz ein Fasnachtsumzug abgehalten, der etwa eine halbe Million Menschen anlockt. Wegen der Pandemie haben ihn die Veranstalter bereits im Dezember und zum zweiten Mal in Folge abgesagt. In Köln hätte der traditionelle Rosenmontagsumzug hingegen stattfinden sollen. Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine wird er nun aber zur Friedensdemo.

Mehr zu den Hintergründen des Mainzer „Maskenumzugs“ steht hier.