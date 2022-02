[Aktualisiert: 14.50 Uhr, 18.20 Uhr] Zum „Maskenumzug“ in Mainz sind am Montagnachmittag laut Polizei nur etwa 300 Gegner der Corona-Vorschriften gekommen. Organisiert hatte ihn ein Aktivist aus Schwetzingen, der dazu eigentlich etwa 4000 Menschen mobilisieren wollte. Die Teilnehmer legten eine Sechs-Kilometer-Strecke durch die Innenstadt zurück. Unterwegs trafen sie auf 700 bis 1000 Narren ohne besonderes politische Anliegen, die den Angaben zufolge in Kleingruppen feierten und die Seuchenschutz-Kritiker „ignorierten“.

Normalerweise wird am Rosenmontag in Mainz ein traditioneller Fasnachtsumzug abgehalten, der etwa eine halbe Million Menschen anlockt. Wegen der Pandemie hatten ihn die Veranstalter bereits im Dezember und zum zweiten Mal in Folge abgesagt. In Köln hätte der traditionelle Rosenmontagsumzug hingegen stattfinden sollen. Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine wurde er nun aber zur Friedensdemo.

