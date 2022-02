Der „Maskenumzug“ in Mainz am Montagnachmittag soll nach Polizeiangaben offenbar wie geplant stattfinden. Organisiert hat ihn ein Gegner der Corona-Regeln aus Schwetzingen, der etwa 4000 Menschen mobilisieren will. Außerdem sind bei den Behörden mittlerweile drei Gegen-Kundgebungen angemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass es in rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt im Tagesverlauf zu deutlich spürbaren Verkehrsbehinderungen kommt.

Normalerweise wird am Rosenmontag in Mainz ein Fasnachtsumzug abgehalten, der etwa eine halbe Million Menschen anlockt. Wegen der Pandemie haben ihn die Veranstalter bereits im Dezember und zum zweiten Mal in Folge abgesagt. In Köln hätte der traditionelle Rosenmontagsumzug hingegen stattfinden sollen. Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine wird er nun aber zur Friedensdemo.

