Die Saison im Rosengarten Zweibrücken startet. Dieses Jahr fällt das Eröffnungswochenende auf Ostern.

Kalte Duschen, kaputte Heizung, Rechtsstreit: Die „Fitness World“ in Zweibrücken ist geschlossen. Die Mitglieder erfuhren das nur über einen Aushang am Kühlschrank.

Brandstiftung war im Vorjahr wohl die Ursache für den Wohnhausbrand in der Pirmasenser Maler-Bürkel-Straße. Der Täter wurde nicht gefunden. Die Sanierung des Gebäudes läuft.

Der Glasfaserausbau durch die Firma UGG in Zweibrücken soll im späten Frühjahr weitergehen. OB Marold Wosnitza sagte in der Sitzung des Stadtrates, die UGG habe „massive Probleme mit Subunternehmen“, sei nun aber in Verhandlungen mit einem neuen Unternehmen – „alle anderen haben sich verabschiedet“.

Die Kneispermühle im Wallhalbtal ist ein beliebtes Ausflugsziel. Die Waldgaststätte hat einst mit belegten Broten angefangen – heute ist sie touristisch von großer Bedeutung.

Keiner will für die AfD in den Stiftungsrat „Gut für die Verbandsgemeinde Rodalben“. Die Besetzung sollte eine Formsache sein. Ist sie aber nicht: Der Grund der zweiten Verschiebung ist speziell.

Weil er über Jahre keine Grundsteuer in Pirmasens gezahlt hat, steht ein Unternehmer beim Finanzamt in der Kreide. Säumniszuschläge will er auch nicht zahlen. Er sieht die Schuld beim Amt.

Und noch einen Fall hat der Stadtrechtsausschuss Pirmasens verhandelt: Eine Versicherung schwärzt ihren eigenen Kunden bei der Zulassungsstelle an – grundlos, wie sich herausstellen sollte.

1,4 Millionen Euro lässt sich die Stadt Pirmasens in diesem Jahr eine bessere Beleuchtung kosten: In sieben Straßen und im Alten Friedhof werden moderne LED-Leuchten installiert.

Im August 2025 wurde eine Zweibrücker Familie von einer Nachbarin an mehreren Tagen derb beleidigt und massiv bedroht. Sie drohte, die Kinder abzuschlachten. Jetzt trafen sich die Parteien vorm Amtsgericht wieder.

Die Mehrzweckhalle am Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken, die erst im Sommer 2021 eingeweiht wurde, wird derzeit saniert. Die Stadt hat deshalb ein für April geplantes Konzert abgesagt.

Am Gründonnerstag, 2. April, wird die Burg Altdahn nach der Winterpause wieder öffnen. Den Schließdienst übernimmt der Stadtchef. Die Zukunft der Burgschänke ist weiter offen.

Ein Treffpunkt gegen die Einsamkeit: Seit einem Jahr empfängt Angela Nadler im Quartier am Sommerwald in Pirmasens Besucher und Ehrenamtliche. Während einiges wie geplant lief, haben manche Besucher sie überrascht.

Die Zweibrücker Mannlich-Realschule plus will 2027 mit einer Schülergruppe die Partnerschule im ostafrikanischen Ruanda besuchen. Die Vorbereitungen wurden jetzt getrübt: Der Gegenbesuch einer Gruppe afrikanischer Schüler kann nicht wie geplant im April 2026 stattfinden.

Die protestantische Kirche in Maßweiler wird stillgelegt. Sie wird weiter genutzt – ein Schwebezustand. Presbyter Karl-Otto Süs hofft auf einen baldigen Verkauf.

Für das Weselberger Skull Racing Team beginnt am Samstag auf dem Sachsenring die Bundesliga-Saison. Der sportliche Leiter formuliert die Ziele für das Radsportteam aus der Südwestpfalz.