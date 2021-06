Belgien hat bei der Fußball-Europameisterschaft Titelverteidiger Portugal ausgeschaltet und ist als vierte Mannschaft in Viertelfinale eingezogen. Der Weltranglistenerste gewann am Sonntagabend vor 11 504 Zuschauern in Sevilla das Achtelfinale gegen das Team um Superstar Cristiano Ronaldo mit 1:0 (1:0). Thorgan Hazard (42.) vom Bundesligisten Borussia Dortmund erzielte in der vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych geleiteten Partie den entscheidenden Treffer. Belgien spielt nun am kommenden Freitag in München gegen Italien um den Einzug ins Halbfinale.