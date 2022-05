Im saarländischen Sulzbach hat die Polizei am Samstagabend einen 71 Jahre alten Rollstuhlfahrer tot in seiner Wohnung gefunden, seine Leiche habe „offensichtliche Stichverletzungen“ aufgewiesen. Laut Polizei hatte eine Nachbarin die Beamten verständigt, weil der 71-Jährige auf Klopfen und Klingeln nicht reagiere, was für den alleinstehenden Mann sehr ungewöhnlich gewesen sei. Der Sulzbacher wurde laut Polizei zuletzt am späten Freitagnachmittag lebend gesehen. Seine Leiche soll noch am Sonntag obduziert werden. Die Ermittler des Dezernats für Straftaten gegen das Leben suchen nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133.