Schwere Gesichtsverletzungen zog sich ein 59-jähriger Rollerfahrer am Dienstag um 13.30 Uhr bei einem Sturz von seinem Kleinkraftrad in der Paul-Egell-Straße in Speyer zu. Nach Angaben der Polizei von Mittwoch war der Speyerer in Richtung Landauer Straße in einer langgezogenen Rechtskurve aus unbekannter Ursache gestürzt. Da er einen Helm ohne Kinnschutz und Visier trug, zog er sich hierbei Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.