Bei einer Kollision mit einem Auto wurde am Dienstagabend in der Nähe von Waghäusel ein Rollerfahrer schwer verletzt. Laut ersten Angaben fuhr eine 21-jährige Autofahrerin gegen 20.20 Uhr aus Richtung Philippsburg auf der Landesstraße 555 und wollte in den dortigen Kreisverkehr einbiegen. Dabei übersah sie wohl den im Kreisverkehr befindlichen 63-jährigen Rollerfahrer. Durch den Unfall erlitt der Rollerfahrer eine Rippenfraktur sowie eine Knöchelstauchung und kam mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 21-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Unfallschaden von circa 500 Euro.