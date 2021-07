Ein 54 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall auf der Friesenheimer Insel in Mannheim am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Unfallopfer gegen 15.30 auf der Diffenestraße mit seinem Roller von einem Lastwagen erfasst worden, dessen Fahrer sich zunächst zum Rechtsabbiegen in die Friesenheimer Straße eingeordnet, dann aber unerlaubterweise versucht hatte, zu wenden. Der Rollerfahrer, der auf der Diffenestraße geradeaus Richtung Luzenberg unterwegs war, sei zwischen dem Laster und seinem Motorroller eingeklemmt worden, berichtet die Polizei. Er sei mit schweren, nicht lebensgefährlichen Verletzungen