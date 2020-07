[Aktualisiert 21 Uhr] Ein Rollerfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 539 zwischen Bellheim und B9 schwer verletzt worden. Der 67-Jährige wurde den Polizeiangaben zufolge von einem 68 Jahre alten Golffahrer bei einem Überholvorgang erfasst. Der Rollerfahrer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in die Unfallklinik nach Ludwigshafen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen Unfallhergang aufgenommen. Aufgrund der Sperrung der Unfallstrecke kam es zu Rückstauungen und Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B9 und im innerörtlichen Bereich Bellheims.