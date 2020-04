Bei einem Wildunfall am Samstagabend auf einer Landstraße bei St. Ingbert wurde eine 22-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt, als er mit einem Reh kollidierte. Das Tier starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Roller so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige den Roller mit falschen Kennzeichen und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt hatte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.