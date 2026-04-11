Ursprünglich wollte Angreifer Terrence Boyd (35) nach dieser Saison die Fußballschuhe an den Nagel hängen und vom Rasen auf die Trainerbank wechseln. Dieser Plan verschiebt sich nun um ein Jahr nach hinten. Gemeinsam mit Drittligist SV Waldhof Mannheim ist der Stürmer zu dem Entschluss gekommen: im Sommer geht’s doch weiter, das Karriereende wird nach hinten geschoben. Boyd betont: „Wie sagt man so schön: was interessiert mich das Geschwätz von gestern. Aber im Ernst: ich habe in den zurückliegenden Wochen gemerkt, dass ich doch noch mehr im Tank habe, als ich selbst gedacht habe. Mein Körper macht besser mit, als erwartet. Und der Spaß ist einfach riesig. Am Ende war es ein schneller, gemeinsamer Konsens. Ich bin dem Verein dankbar, dass ich die Rolle rückwärts machen kann. Denn ich habe auch das Gefühl, dass hier gerade etwas entsteht.“