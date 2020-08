Ein Rohrreiniger hat am Samstagabend einem Ehepaar in Lambsheim eine überhöhte Rechnung für seine Leistung gestellt. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, hatte das Paar den Mann mit der Reinigung der verstopften Toilette beauftragt. Die Vermittlung sei über ein Internetportal erfolgt. Als der Rohrreiniger seine Arbeit verrichtet hatte, verlangte er 2400 Euro dafür. Das Ehepaar weigerte sich zunächst, aufgrund des Preises die Rechnung zu begleichen. Daraufhin reagierte der Rohrreiniger aggressiv und beschimpfte die beiden Lambsheimer. Das Ehepaar gab nach und zahlte mit Karte einen Teil der überhöhten Rechnung. Als die Lambsheimer die Polizei anriefen, flüchtete der Mann aus dem Haus und fuhr mit seinem Auto davon.

Zeugen, die Hinweise auf den Rohrreiniger geben können, werden gebeten, sich an Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-100 zu wenden. Die Polizei ist auch per E-Mail erreichbar unter pifrankenthal@polizei.rlp.de.