In der Altriper Straße/Ecke Berliner Straße in Waldsee ist am Freitagmittag eine Hauptwasserleitung gebrochen. Nach Angaben der Pfälzischen Mittelrheingruppe haben daher alle Haushalte in der Gemeinde zurzeit kein Wasser. Die Nachbargemeinde Otterstadt ist auch betroffen, dort kommt es laut Wasserversorger zu Druckschwankungen. Der Versorger klärt zurzeit das Ausmaß des Schadens und versucht, die Trinkwasserversorgung wieder aufzubauen. Über die Dauer der Arbeiten konnte am Freitagmittag noch keine Auskunft gegeben werden.