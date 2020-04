Einen 64-Jährigen, der mutmaßlich bereits seit einigen Wochen mit einer Nagelpistole auf Hühner schießt, hat die Polizei in Rodalben am Freitag ermitteln können. Eine 26-jährige Hühnerhalterin hatte sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass ein Unbekannter bereits seit Mitte März in regelmäßigen Abständen mit einem Nagelschussgerät auf ihre Tiere schieße. Durch einen Tierarzt sei auch eine entsprechende Verletzung bei einem Hahn festgestellt worden. Bei dem tatverdächtigen 64-Jährigen fand die Polizei bei einer Durchsuchung verschiedene Nagelarten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.