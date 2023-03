Rockband Lord Of The Lost fährt zum ESC

Zehn Monate Haft für Frau des verurteilten Polizistenmörders

Als Andreas S. am 31. Januar 2022 bei Ulmet im Kreis Kusel zwei Polizisten ermordete, schoss er mit den Waffen seiner Frau. Wegen Beihilfe zur Wilderei und Verstößen gegen das Waffengesetz hat die Frau jetzt einen Strafbefehl erhalten: zehn Monate Haft auf Bewährung.

Brand in Tiefgarage

Wenn die falsche Polizei nicht locker lässt

FCK nach 0:2-Niederlage in Magdeburg: Grenzerfahrungen

US-Schauspieler Tom Sizemore stirbt im Alter von 61 Jahren

Aktivisten übergießen Denkmal im Regierungsviertel mit Öl

Die Skulptur „Grundgsetz 49“ an der Spreepromenade in Berlin besteht aus 19 großen, gravierten Glasscheiben. Aus Protest gegen die Klimapolitik der Ampel beschmieren Aktivisten die Installation mit Öl.

Scholz bei Biden: Nach einem Jahr in einer anderen Welt

Kanzler Olaf Scholz trifft im Weißen Haus mit Joe Biden zusammen und wird vom US-Präsidenten für den deutschen Einsatz im Ukraine-Krieg gelobt. Unter vier Augen stimmen die beiden Regierungschefs ihre Positionen ab.