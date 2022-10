Der US-amerikanischer Rock-'n'-Roll-Musiker Jerry Lee Lewis ist tot. Wie mehrere Medien am Freitagabend berichten, starb der für sein Klavierspiel bekannte Künstler im Alter von 87 Jahren. In den 1950er Jahren hatte er mit den Songs „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On“, „Great Balls of Fire“ und „Breathless“ bedeutende Hits im Rock-’n’-Roll-Genre. Erst am Mittwoch war der Musiker von einer amerikanischen Nachrichtenseite fälschlich für tot erklärt worden. Jetzt ist sein Tod laut Medienberichten aber wohl traurige Gewissheit. Sein Pressesprecher bestätigte den Tod des Musikers unter anderem dem „Rolling Stone“. Demnach starb Jerry Lee Lewis eines natürlichen Todes in seinem Haus in Desoto County, Mississippi, im Beisein seiner siebten Frau Judith Coghlan.