Für den Schweizer Konzern Roche, zu dem ein großer Standort in Mannheim mit rund 8400 Beschäftigten gehört, lief das Geschäft in den ersten neun Monaten 2021 so gut, dass der Pharma- und Diagnostikahersteller nun seine Prognose für das Gesamtjahr anhob.

Roche erwartet nun ein Verkaufswachstum im mittleren einstelligen Prozent-Bereich (bisher: im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich). Der Konzernumsatz legte von Januar bis September bereinigt um Währungsschwankungen um 8 Prozent auf 46,7 Milliarden Franken (43 Mrd Euro) zu. Dazu trug besonders die Diagnostikasparte bei, die ein Umsatzplus von 39 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro vorweisen konnte. Roche-Chef Severin Schwan sagte, aufgrund der Delta-Variante sei die Nachfrage nach Corona-Tests auch im dritten Quartal hoch gewesen und habe wesentlich zum guten Verkaufswachstum beigetragen.