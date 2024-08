Das Diakoniezentrum Pirmasens testet einen Pflegeroboter mit dem Namen Robody. Er wird auf Herz und Nieren geprüft. Ob und in welcher Form er in der Südwestpfalz eingesetzt wird, ist noch völlig offen.

Das neue Stadtratsmitglied Dieter Roeskens (AfD) soll nicht im Stadtrechtsausschuss sitzen. Roeskens hatte im Juni die Auszählung der Wahlzettel gestört. Er soll davon überzeugt sein, dass Menschen mit Telepathie mit Außerirdischen in Kontakt getreten sind.

Die Katholische Familienbildungsstätte Pirmasens startet ins Herbstsemester. Angeboten werde Neues und Altbewährtes mit neuen Akzenten, sagte Einrichtungsleiterin Brigitte Facco. Zum Auftakt wird das 45-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert.

Seit Dezember 2021 ist der Zweibrücker Rosengarten mit einem eigenen Haltepunkt ans Eisenbahnnetz angeschlossen. Ab Sommer 2025 soll die Bahnstation über einen modernen, schmucken Vorplatz verfügen.

Zum Flickenteppich mit tiefen Rissen ist kürzlich noch ein Straßenabbruch wegen eines Hangrutsches gekommen: Der Zustand der Landesstraße 489 zwischen Fischbach und Salzwoog wird immer schlechter. Der LBM will Autofahrer zu einem Umweg über eine längere Strecke motivieren.

Seit 110 Jahren ziert der achteckige König-Ludwig-Brunnen den Zweibrücker Hallplatz. Sein Stifter, Fritz Gugenheim, starb 1939 und wurde – wegen seines jüdischen Glaubens – von den Nationalsozialisten entrechtet. Ein Stolperstein in Gedenken an ihn ist in der Rosenstadt aber nicht möglich.

Seit mehr als einem Jahr steht alles still in Sachen möglicher Neu- oder Umbauten im Wochenendegebiet „Hofstatt“ in Ludwigswinkel. Damals wurde klar, dass der Bebauungsplan fehlerhaft ist. Nun hat der Rat entschieden, wie es weitergehen soll.