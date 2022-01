Robert Pfeffer, seit Jahrzehnten erfolgreicher Verbandstrainer des Tennisverbandes Rheinland-Pfalz, ist am Mittwochabend überraschend gestorben. Pfeffer trainierte seit vielen Jahren den Nachwuchs des Tennisverbandes. Er war außerdem Leiter des Stützpunktes Süd in Ludwigshafen. Pfeffer betreute am Ende die Kleinsten bis zu den 13- und 14-Jährigen. Viele Jahre war er unter anderem beim TC Mutterstadt und TC GW Frankenthal aktiv. Außerdem gehörte er seit 2014 dem Vorstand des BASF TC Ludwigshafen an. Der gebürtige Mannheimer war dort für das Marketing zuständig. Pfeffer hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Herrenmannschaft des BASF TC vergangenes Jahr erstmals in die Bundesliga aufstieg. Am 3. Juli beginnt die Saison gegen den mehrmaligen Deutschen Meister GW Mannheim. Das Heimspiel gegen die Badener aber darf Pfeffer nicht mehr erleben... Es war sein Traum... Pfeffer, ein Teamplayer, ein Mensch mit einem großen Herz, immer hilfsbereit, spielte selbst aktiv Tennis auf Top-Niveau, unter anderem in den höchsten Ligen der Herren 30 und Herren 40.