Robert Habeck, Bundesvorsitzender und Beinahe-Kanzlerkandidat der Grünen, kommt zum Bundestagswahlkampf nach Landau. Nach Angaben des Landesverbands der Grünen wird er am Donnerstag, 19. August, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr auf dem Rathausplatz sein. Habecks Stippvisite dürfte den Tatsachen geschuldet sein, dass Landau Unistadt und Grünen-Hochburg ist, aber auch dem freundschaftlichen Verhältnis zum Beigeordneten Lukas Hartmann. Am Folgetag ist Habeck in Trier, während Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im September Mainz und Koblenz besucht .