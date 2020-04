Schon bald sollen wieder mehr Busse und Bahnen in der Metropolregion Rhein-Neckar fahren. Die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) GmbH wolle Busse und Bahnen ab dem 27. April wieder fast komplett nach dem herkömmlichen Plan fahren lassen, meldet der SWR. 90 bis 95 Prozent der Fahrten sollten dann wieder stattfinden. Das habe ein Sprecher der RNV gegenüber dem Sender bestätigt, meldete dieser am Sonntag. Bei dem Nahverkehrsanbieter war niemand zu erreichen. Aktuell finden etwa die Hälfte der regulären Fahrten statt. Wenn aber die Geschäfte öffnen und die Schulen in den kommenden Wochen schrittweise ihren Betrieb wieder aufnehmen, wolle man ein entsprechendes Nahverkehrsangebot bereitstellen habe der RNV-Sprecher mitgeteilt. Auch dann sollten die Fahrgäste wenn möglich Stoßzeiten meiden und in den Bussen und Bahnen eine Maske tragen.