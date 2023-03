Am Freitag heißt es wieder einmal kreativ werden, wenn es für Menschen aus dem Rhein-Neckar-Raum und der Pfalz darum geht, von A nach B zu kommen. Der Grund: Der öffentliche Nahverkehr in dieser Region wird bestreikt. Daher wird es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Straßen kommen. Betroffen sind vor allem Schüler und Pendler, aber auch Besucher von Veranstaltungen in der Vorderpfalz.

„Tatsächlich wird am Freitag der gesamte Betrieb stillgelegt“, bestätigt rnv-Pressesprecher Moritz Feier auf Nachfrage. Es werden also keine Busse oder Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (rnv) auf den Straßen und Schienen unterwegs sein. Ebenfalls bestreikt werden die Mobilitätszentralen des rnv, weshalb auch diese für den Kunden nicht erreichbar sind. „Ein Aufrechterhalten einzelner Linien durch unsere Subunternehmer, die ja nur im Busbereich für uns fahren, würde keinerlei Sinn machen, da die Subunternehmerlinien eng mit den durch rnv-Personal gefahrenen Linien verzahnt sind“, erklärt der Sprecher weiter. Nicht vom Streik betroffen seien Regionalbusverkehre anderer Betreiber, berichtet Feier.

Grund des Streiks ist ein Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. Der rnv ist zwar kein direkter Tarifpartner, sondern die kommunalen Arbeitgeberverbände. Da der rnv-Haustarif aber die Konditionen der Partner übernimmt, steht der Verkehrsverbund in der Kritik. Zahlreiche Mitarbeiter schließen sich dem Aufruf an, und somit stehen die Räder der Busse des Unternehmens genauso still wie die Bahnen.

Problematisch dürfte dieser Umstand vor allem für Schülerinnen und Schüler aus der Region werden, denn auch der komplette Schulverkehr ist vom Streik betroffen. Darunter beispielsweise auch die Busse der Stadtwerke Kaiserslautern. Nicht vom Streik betroffen sind allerdings die Busse der DB Regio und der Regionalbus Westpfalz GmbH, die aus den Landkreisen in die Stadt kommen.

Dementsprechend optimistisch schaut Sandra Bankowsky, Leiterin der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bertha von Suttner, auf Freitag. Sie gehe davon aus, dass alle vom Streik erfahren haben. Schließlich hätten die Medien frühzeitig informiert, erklärt die Schulleiterin.

Bereits in der vergangenen Woche informierte der größte Arbeitgeber der Region, die BASF, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Warnstreik. Sie sollten sich auf Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen, sagt die Unternehmenssprecherin Helena Volk. „Wir erwarten, dass sich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ob der Situation für Home-Office entscheiden werden“, vermutet die Pressevertreterin der BASF.

Von zu Hause aus einem Spiel der Mannheimer Adler verfolgen, kommt für viele Fans nicht in Frage. Vor allem, wenn sie bereits Tickets für das Spitzenspiel der Adler gegen den ERC Ingolstadt gekauft haben. Um 19.30 Uhr startet die Partie in der SAP Arena. In der Begegnung gegen den Tabellenzweiten aus Bayern erwarten die Verantwortlichen des Klubs 12.500 Zuschauer. Viele davon fahren mit der Straßenbahn oder dem Bus an die Arena in Maimarktnähe. „Wir weisen unsere Fans darauf hin, dass sie für die Anfahrt mehr Zeit einzuplanen und mit der S-Bahn anreisen“, sagt der Pressesprecher des Klubs, Adrian Parejo.

Ähnlich dürfte es den Organisatoren der Weinbergnacht in Bad Dürkheim gehen. Kamen einige Besucher aus der Vorderpfalz und Umgebung sonst mit dem öffentlichen Nahverkehr, müssen diese nun per S-Bahn beziehungsweise dem Zug, dem Auto oder dem Taxi anreisen. Marcus Brill, Mitorganisator der Weinbergnacht, empfiehlt den Besuchern, die aus Ludwigshafen kommen, per Regionalbahn über Neustadt/Böbig anzureisen. Die Bahn sei auch für Besucher aus Richtung Grünstadt eine gute Alternative, erklärt er. Wer mit dem Auto anreist, hat mit dem Wurstmarktplatz, in der Silz, in der Gutleutstraße oder am Krankenhaus ausreichend Parkmöglichkeiten. Wer am Samstag zur Weinbergnacht anreisen möchte, kann wieder auf die Fahrzeuge des rnv setzen. Dann verkehren sogar zusätzliche Bahnen von 16.30 Uhr bis 00.30 Uhr zwischen Bad Dürkheim Hauptbahnhof und Ludwigshafen-Oggersheim sowie Mannheim Hauptbahnhof. Am Freitag werden jedoch viele von ihnen auf das Schienennetz der Deutschen Bahn ausweichen müssen.

Das könnte dann allerdings eng werden. „Es werden keine Sonderzüge angeboten, da wir nicht wissen, wie die Damen und Herren streiken“, sagt Claudia Münchow, Sprecherin der Deutschen Bahn. Auf die großen Veranstaltungen in der Region ist der Konzern jedoch vorbereitet – wenn auch unabhängig des Streiks. „Für das Spiel der Adler Mannheim setzen wir verstärkt Züge ein“, sagt die Pressesprecherin. Ebenso ist es angedacht die Züge zur und von der Weinbergnacht in Bad Dürkheim zu verdoppeln. „Das ist Freitag auf Samstag und auch Samstag auf Sonntag der Fall“, erklärt sie.

Dann, also ab Samstag, fahren die Busse und Bahnen der rnv wieder, sodass am Wochenende für Entlastung auf den Straßen, in den S-Bahnen und den Zügen der Region gesorgt wird.