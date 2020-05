Das Robert-Koch-Institut erwartet auch künftig einen R-Wert um den kritischen Wert von eins, sagte Vize-Chef Lars Schaade am Dienstag in Berlin. Nach einer zuletzt positiven Tendenz liegt die Corona-Reproduktionszahl (R) seit Samstag darüber und betrug am Montag 1,07. Rein rechnerisch bedeutet das, dass ein infizierter Mensch etwas mehr als eine Person ansteckt.

Laut Schaade werden zwar die Fallzahlen kleiner und pendeln sich langsam auf einem Plateau ein, doch „größere lokale Ausbrüche“ hätten den R-Wert wieder angehoben. Als Beispiel nannte er Schlachthöfe, auf denen sich viele Beschäftigte infiziert hätten.

Das RKI erwarte, dass sich der R-Wert auch in Zukunft „um eins“ bewegen wird. Jedoch markiere der Wert keine Grenze, „ab der man aktiv werden muss“. Auch wenn der Wert unter eins liegt, müssten Menschen durch ihr Verhalten zur Eindämmung des Virus beitragen. Erst am Donnerstag hatte das RKI angekündigt, künftig auf tägliche Pressekonferenzen zu verzichten und nur noch in Ausnahmefällen zu berichten.