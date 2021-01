Der Leiter des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat sich vorsichtig optimistisch zur Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland geäußert. „Wir sehen einen kleinen positiven Trend“, sagte Wieler am Freitagmorgen bei einer Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin. „Die Zahlen sinken.“ Die Anzahl der neu Infizierten pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz, liege aktuell bei 115 und damit so niedrig wie schon lange nicht mehr. Wieler forderte auch dazu auf, in den Bemühungen im Kampf gegen das Virus nicht nachzulassen und insbesondere einem Bereich mehr Unterstützung zukommen zu lassen: „Wir sehen nach wie vor sehr viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warb um Verständnis für die Verlängerung des Corona-Lockdowns. Die aktuellen Zahlen seien in den letzten Tagen ermutigend und gingen in die richtige Richtung, sagte er. Aber sie seien immer noch auf einem zu hohen Niveau. Knapp 5000 Covid-19 Patienten seien für das Gesundheitswesen unter Anspannung machbar, aber das könne kein Dauerzustand sein. „Es ist noch nicht vorbei, auch nach einem Jahr nicht, obwohl wir es uns alle wünschen.“

Spahn warnte vor zu frühen Lockerungen und wies wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Risiken durch neue Virusvarianten hin. Man wolle die Verbreitung soweit es geht minimieren und nicht zulassen. Der Gesundheitsminister sagte, es gebe Hoffnung. Das sei die Impfkampagne. „Wir befinden uns zwar auf dem Höhepunkt der Pandemie, und gleichzeitig haben wir den Weg raus aus der Pandemie begonnen“.

