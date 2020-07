„Die Pandemie ist nicht vorbei. Wir sind mittendrin“, sagte Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), beim Pressebriefing am Dienstagvormittag. In den vergangenen sieben Tagen habe es in Deutschland 3611 neue Fälle gegeben. „Die neueste Entwicklung macht uns große Sorgen“, sagte Wieler. Im März und April habe es in Deutschland mehrere Tausend Neuinfektionen pro Tag gegeben, Ende Juni seien es zwischen 300 und 600 pro Tag gewesen, am vergangenen Freitag wieder über 700. Es gelte nun, die Trendumkehr zu vermeiden: „Wir müssen verhindern, dass das Virus sich rasant und unkontrolliert ausbreitet“, sagte der RKI-Chef. Das Problem liege darin, dass das Virus von der Bevölkerung inzwischen als geringeres Risiko angesehen werde, die Menschen seien nachlässig geworden. „Wir wissen nicht, ob das schon der Beginn einer zweiten Welle ist, aber er kann es sein“, sagte Wieler. „Die Regeln werden wir deshalb noch monatelang einhalten müssen.“