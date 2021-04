Die hochansteckende Corona-Mutante aus Großbritannien macht nun schon fast 90 Prozent aller Infektionen in Deutschland aus. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch gingen in der vergangenen Woche rund 88 Prozent der in Laboren untersuchten Proben auf die Virusvariante B.1.1.7 zurück. Zwei Wochen zuvor waren es erst 72 Prozent und in der letzten Februarwoche erst knapp die Hälfte.

Der Anteil der zuerst in Großbritannien aufgetretenen Corona-Variante, die deutlich ansteckender ist als die Ursprungsvariante des Coronavirus und offenbar auch zu schwereren Verläufen führt, steigt laut RKI weiter. Daher sei insgesamt „eine stark steigende Inzidenz von Covid-19-Fällen in Deutschland“ zu erwarten, erklärte das Institut. Damit einher gingen auch eine steigende Belastung des Gesundheitssystems und eine steigende Zahl belegter Intensivbetten in den kommenden Wochen.

Die Daten basieren auf einer Teilmenge der Sars-CoV-2-positiven Proben, die von Laborverbunden untersucht wurden. Die oft als britische Corona-Variante bezeichnete Mutante B.1.1.7 war Ende vergangenen Jahres in England entdeckt worden. Die bislang zugelassenen Corona-Impfstoffe sind auch gegen B.1.1.7 wirksam.