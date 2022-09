Der frühere Schauspieler Ryan Grantham ist von einem Gericht in der kanadischen Stadt Vancouver zu 14 Jahren Haft verurteilt worden, weil er 2020 seine Mutter getötet haben soll. Laut Medienberichten verurteilte ihn das Gericht wegen „second-degree murder“ – im deutschen Recht entspricht dies in etwa Totschlag. Der 24-Jährige hatte den Berichten zufolge 2020 seiner 64-jährigen Mutter von hinten in den Kopf geschossen und sich danach der Polizei gestellt. Ursprüngliche war Grantham wegen „first-degree murder“ – also Mord – angeklagt. Während des Prozesses stellte sich aber heraus, dass der junge Mann an psychischen Problemen leide. Er sei deswegen auch in Behandlung.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Grantham ist schon seit seiner Kindheit auf der Leinwand zu sehen. So spielte er unter anderem in „Gregs Tagebuch – Von Idioten umzingelt“ mit. Vor einigen Jahren trat er in der Serie „Riverdale“ auf.