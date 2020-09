Mit einem Überholmanöver mitten im Ort soll ein 30 Jahre alter Autofahrer am Freitag einen Unfall in Zeiskam (Kreis Germersheim) verursacht haben, bei dem er auch eine Familie auf einem Gehweg in Gefahr gebracht haben soll. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer innerorts ein Auto überholen. Dabei habe er nicht bemerkt, dass vor ihm ein Wagen links abbiegen wollte. „Ein Zusammenprall war nicht mehr zu vermeiden“, meldete die Polizei am Samstag. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Autofahrer und die 33 Jahre alte Fahrerin des Wagens, der abbiegen wollte, wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall habe auch eine Familie – Großmutter, Mutter und Kind – schnell den Gehweg verlassen müssen, um sich vor dem überholenden Auto in Sicherheit zu bringen.