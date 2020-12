Am Freitag gegen 14 Uhr ist der Polizeistreife in der Neustadter Straße ein Autofahrer aufgefallen, den sie zu einer Verkehrskontrolle anhalten wollte. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen und Weisungen der Polizei und versuchte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Auf seiner Flucht fuhr er von der Neustadter Straße über die Westrandstraße in den Füllerweg und wurde von der Funkstreife mit Blaulicht verfolgt. Auf der Strecke überholte der Flüchtende mehrfach riskant.

Schließlich hielt er auf einem vom Füllerweg abzweigenden Feldweg an, wo er durch die Polizeibeamten kontrolliert werden konnte. Die stellen bei dem 39-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Darüber hinaus war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Geschädigte Verkehrsteilnehmer und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 06324-9330 oder per E-Mail unter pihassloch@polizei.rlp.de.