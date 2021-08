Autofahrer haben am Freitag, 13. August, die Polizei verständigt, weil sie einen Autofahrer dabei beobachtet haben, wie er in extremen Schlangenlinien von Gommersheim nach Schwegenheim unterwegs war. Zudem hat er laut Polizei andere Wagen riskant überholt und einen entgegenkommenden Autofahrer gefährdet. In Schwegenheim hielt der Mann schließlich an und konnte von den hinzugerufenen Beamten kontrolliert werden. Der Atemalkoholtest ergab 2,64 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.