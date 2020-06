Die Polizei in Neustadt sucht nach einem Mercedes Benz und dessen Fahrer, der am Freitagabend einen Auffahrunfall verursacht haben soll, bei dem zwei andere Wagen zusammenstießen. Laut Polizei war ein riskantes Überholmanöver des Mercedes-Fahrers auf der L 532 zwischen Neustadt-Mußbach und Haßloch nämlich der Grund dafür, dass eine entgegenkommende Autofahrerin ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen musste, woraufhin ein weiteres Fahrzeug auf diesen auffuhr. Der Fahrer des dunkelgrauen Mercedes Benz mit grün lackierter Motorhaube flüchtete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neustadt, Telefon 06231-854-0, E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de, entgegen.