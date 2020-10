In direkter Nachbarschaft der Pfalz gibt es mittlerweile drei Risikogebiete, in denen die Anzahl der Neuinfektionen teils deutlich über dem Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt: Dazu gehören die Kreise St. Wendel und Neunkirchen sowie seit Donnerstag auch die Stadt Mannheim. Auf Pendler und für Einkaufstouren habe dies aber keine Auswirkungen, sagte am Freitag ein Sprecher des Corona-Kommunikationsstabes der rheinland-pfälzischen Landesregierung: „Für Reisen innerhalb von Deutschland bestehen in Rheinland-Pfalz keinerlei Beschränkungen.“ Es gelte jedoch der Appell, dass Reisen aktuell nur aus triftigen Gründen stattfinden sollten.

Wie der Kreis Bad Dürkheim bereits vor Tagen hat nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes am Freitag auch die Stadt Ludwigshafen den Schwellenwert der Gefahrenstufe „Orange“ erreicht, der bei 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt. Der Aktionsplan des Landes, der am Donnerstag verschärft wurde, sieht ab dieser Stufe unter anderem eine ausgeweitete Maskenpflicht und Personenzahl-Begrenzungen bei Feiern vor.

