Eine Schlange, die gerade eine Kröte verspeist und sich zum Sonnen auf einer Terrasse zur Ruhe gelegt hatte, rief am Montag kurz nach 11 Uhr die Polizei auf den Plan. Eine 39-jährige Anwohnerin der Emil-Nolde-Straße im Neubaugebiet hatte darüber die Polizei informiert. Die erfahrenen Polizeibeamten konnten die etwa 1,5 Meter lange Schlange aufgrund ihrer Zeichnung als Ringelnatter identifizieren und fingen sie mittels eines Pool-Keschers ein. Ihren Missmut darüber äußerte das Tier durch lautes Zischen. Die gesättigte, doch sichtlich erregte Ringelnatter wurde in einem nahe gelegenen Wiesenstück wieder in die Freiheit entlassen. Die Anwohnerin und ihre Kinder konnten jetzt wieder ungehindert das kühlende Nass ihres Swimmingpools genießen.