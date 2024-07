Die Rietburg-Sesselbahn bei Rhodt fiebert ihrem 70. Jubiläum entgegen. Der runde Geburtstag wird groß gefeiert. Das Programm startet am Samstag mit einer Lichterfahrt.

Zur Rietburg und wieder zurück gegondelt werden kann romantisch beleuchtet bis 24 Uhr. An die Talstation spielt die Band Six Favour Five auf. 250 Meter Lichterketten werden erstrahlen, die Doppelsessel zieren 53 Lampions. Auch die Umgebung präsentiert sich dekoriert. Die Höhengaststätte Rietburg bietet den Gästen am Samstag bis 22 Uhr warme Speisen, Getränke gibt es bis 23 Uhr. Fahrkarten gibt es ab 18 Uhr an der Kasse Talstation (10 Euro Erwachsene, 5 Euro Kinder, Wiederholungsfahrten 3 Euro). Vom 31. Juli bis 4. August gibt es dann immer wieder Live-Musik, einen Aktionstag mit einem Oldtimer-Bus, Abendfahrten und ein Familien-Wochenende. Und am 17. August wird das Lichterfest wiederholt.

Die Freude über das Jubiläum ist bei den Sesselbahnbetreibern jedoch etwas getrübt. Sie bedauern, dass die Probleme durch die Bauarbeiten an der benachbarten Villa Ludwigshöhe wesentlich länger als gedacht anhalten, wie Geschäftsführerin Tina Mermer sagt. Erst im Frühjahr 2025 sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Nach sechs statt geplanten zwei Jahren. „Dies stellt uns, besonders im Hinblick auf die immer wieder wechselnde Baustellensituation, vor große Herausforderungen“, so Mermer. Besonders das Fehlen eines Busparkplatzes nahe der Talstation sei mit einer erheblichen Einschränkung für die Anreise von größeren Reisegruppen verbunden.