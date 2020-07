Nach dem Nanstein-Berglauf in Landstuhl und dem Rockie-Mountain-Lauf in Rockenhausen ist nun auch erwartungsgemäß der Rietburg-Berglauf, der für den 12. September vorgesehen war, abgesagt worden. Gleichzeitig haben die Pfälzer Berglaufveranstalter beschlossen, auch den Pfälzer Berglauf-Pokal in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Geplant waren für 2020 sieben Bergläufe, aus denen die vier besten Wertungen für die Gesamtwertung zählen sollten. Damit fällt der Berglauf-Pokal, der seit 1998 von den Pfälzer Berglaufveranstaltern als übergeordnete Wertung ihrer Läufe gemeinschaftlich veranstaltet wird, nach 22 Jahren erstmals aus.

Bisher hat allein der Donnersberglauf im Februar stattgefunden. Ob aufgrund der behördlichen Auflagen und der einzuhaltenden Hygienemaßnahmen die Läufe im Oktober (Bad Dürkheimer Berglauf) und November (Potzberg- und Kalmit-Berglauf) stattfinden können, ist noch nicht entschieden. Ebenso wurde gemeinsam mit dem Pfälzer Leichtathletik-Verband beschlossen, die Pfalzmeisterschaften im Berglauf in diesem Jahr abzusagen.