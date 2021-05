Ein zusätzlicher Offshore-Windpark mit einer Leistung von 2 Gigawatt (GW) soll das Stammwerk der BASF in Ludwigshafen mit grünem Strom versorgen und zur CO 2 -freien Herstellung von Wasserstoff dienen. Das wäre einer der größten Meeres-Windparks weltweit. Die Pläne dazu, die bis 2030 reichen, stellten BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller und der Chef des größten deutschen Energieerzeugers, RWE, Markus Krebber, in Ludwigshafen vor. Ziel sei, Produktionsprozesse von Basischemikalien, die bisher auf fossilen Energieträgern basieren, zu elektrifizieren.