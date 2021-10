Geschätzt 86 Prozent aller Corona-Infektionen in Afrika werden nicht gemeldet. Das berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag. Damit steige hochgerechnet die Anzahl aller Infektionen auf dem Kontinent auf 59 Millionen – das ist sieben Mal mehr als die über acht Millionen gemeldeten Fälle.

Die hohe Dunkelziffer sei dadurch zu erklären, dass sich Gesundheitseinrichtungen bislang auf das Testen von Personen mit Krankheitssymptomen konzentriert hätten, was zu einer umfassenden Unterberichterstattung geführt habe, so die WHO.

Bislang seien auf dem Kontinent mit 1,3 Milliarden Einwohnern lediglich 70 Millionen Covid-19-Tests gemeldet worden, so die WHO. Im Vergleich dazu hätten die Vereinigten Staaten mit etwa einem Drittel der Bevölkerung mehr als 550 Millionen Tests durchgeführt. Insgesamt wurden bisher in Afrika mehr als 8,4 Millionen Corona-Fälle registriert, darunter 214.000 Todesfälle. Die Impfquoten liegen mangels Impfstoffen in vielen Ländern Afrikas im niedrigen einstelligen Prozentbereich.