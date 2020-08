Es wächst mit jeder Stunde: Das größte transportable Riesenrad der Welt – sagt zumindest der Betreiber – wird zurzeit in Bad Dürkheim östlich der Saline aufgebaut. Momentan können Schaulustige dabei zusehen, wie Speiche für Speiche ein Riesenrad entsteht. Der 70 Meter hohe „City Star“ des Wormser Schaustellerbetriebs Göbel ist etwa 400 Tonnen schwer und wird am Ende in 48 Gondeln Fahrgäste transportieren können. Diese Gondeln werden am Dienstag am Rad angebracht. Freitagabend, 18 Uhr, sollen die ersten Fahrgäste ihre Runden drehen können.

Die Schausteller wollten bereits seit Juni auf dem Platz Fahrten auf dem Riesenrad anbieten. Damals schob die Stadt aber einen Riegel vor die Pläne und argumentierte mit dem Baurecht. Nun ist entschieden: Der „City Star“ ist als fliegendes Bauwerk auf dem Gelände im Privatbesitz zulässig und muss nicht genehmigt werden.

Eine Fahrt wird laut Göbel acht Euro kosten.