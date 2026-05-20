Ein Pirmasenser Paar prahlt im TV, dass es zu viel Geld vom Staat bekommt. Das hat den beiden eine Anklage wegen Betrugs eingebrockt. So haben sie den Prozess erlebt.

Das John-Deere-Werk Zweibrücken meldet das größte Verkaufsgeschäft seiner Firmengeschichte. 20 Feldhäcksler der neuesten Generation werden nach Bayern auf die Reise geschickt.

Die Kita Vogelnest in Niederauerbach ist seit Ende April wegen Schimmelbefalls geschlossen. Mittlerweile sind alle Kinder auf andere Einrichtungen verteilt, die Kita wurde abgemeldet.

Zum fünften Mal feiert Dahn über das lange Feiertagswochenende das Pfingstfest am Kurpark. Einer ist von Anfang an dabei und hat vor dem Fest alle Hände voll zu tun: Schausteller Erik Christ.

Für die Oberbürgermeister-Wahl in Pirmasens gibt es einen dritten Kandidaten neben Amtsinhaber Markus Zwick (CDU) und Christian Hofer (AfD): Bernd Kriebel aus Höhfröschen von der Tierschutzpartei.

Die CDU im Mainzer Landtag wird künftig – unter anderem – von zwei Südwestpfälzern angeführt.

Wegen des Facebook-Spruchs, der „Nazi von heute“ sei „nicht braun, sondern grün“, war ein Zweibrücker verurteilt worden. Jetzt wurde er in zweiter Instanz freigesprochen.

Schreien, Schlagen, Treten: Trainerin Andrea Liepert vermittelt Frauen Techniken, die sich auch in Stresssituationen abrufen lassen. Ein Selbstversuch.

Wetter-Bilanz 2025: Der Klimawandel hat uns fest im Griff, auch im vergangenen Jahr waren alle Monate zu warm. Wie genau sah das Wetter in Zweibrücken und Umgebung aus?

Schule, Tiere, Hörspiele und Zukunftswünsche: Die neunjährige Nora Dahlhauser aus Mauschbach ist das letzte Kind, das im Evangelischen in Zweibrücken geboren wurde.

Eine 40-Jährige hat sich vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Sie soll einer damaligen Mitinsassin der JVA Zweibrücken kochendes Wasser übergeschüttet haben.

Am Turm in Heltersberg entstehen Nistplätze für Mehlschwalben. Ein Fest soll das Projekt erklären – und den Grund, warum der Turm zweifarbig ist.

Aufregung beim Einlaufen, Ruhe nach dem ersten Lied: Beim Europäischen Musikfestival zeigt der Südwestpfälzer Kinderchor Nervenstärke und sängerische Klasse.

Er überrascht immer wieder mit neuen Farben und Formen: der Maler und Grafiker Franz Martin aus Dahn. Ein Atelierbesuch vor seiner Ausstellung in Zweibrücken.

Der Schachclub Pirmasens ist als Drittletzter aus der 2. Rheinland-Pfalz-Liga in die Pfalzliga abgestiegen. Helmut Igel sprach mit dem SCP-Vorsitzenden Michael Müller über den „historischen“ Tiefpunkt Clubs.

Für die meisten Teams in den A-, und B-Klassen des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken endet am Wochenende die Saison 2025/26, für einige folgen Entscheidungsspiele.

Trailläufe sind in der Südwestpfalz beliebt. Doch es drohen Verbote oder Einschränkungen durch den Forst, der auf seine Verkehrssicherungspflicht verweist.