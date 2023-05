Gräfenauschule: Land kündigt kurzfristig Hilfe an

Nach einem „runden Tisch“ zur Situation an den Ludwigshafener Grundschulen kündigt die Politik an: Künftig soll es zusätzliche Förderangebote geben. Insbesondere für die Gräfenauschule, wo dieses Jahr wohl 40 Erstklässler das Klassenziel nicht erreichen. Trotzdem bleibt vieles vage. Zum Artikel

Halbleiter made in Germany: Bau der Wolfspeed-Fabrik kann bald beginnen

Die US-amerikanische Aktiengesellschaft Wolfspeed will im Saarland die weltweit größte und modernste Produktionsstätte von Siliziumkarbid-Halbleitern errichten. Unter einer Bedingung. Zum Artikel

Ambulante Pflege in wirtschaftlichen Schwierigkeiten

Mehr Patienten, ein hoher Krankenstand und finanzielle Not: Es steht schlecht um die ambulante Pflege im Land. Berichte über mögliche Betriebsschließungen häufen sich. Sollten sie sich bewahrheiten, drohen große Versorgungslücken. Zum Artikel

Warum die Ludwigshafener ihre Stadt auch ganz schön finden (können)

Ludwigshafen will etwas für sein Image tun und hat dafür den Bad Dürkheimer und in Mannheim geborenen Comedian Christian „Chako“ Habekost engagiert. Der war selber überrascht, was für „schääne Egge“ es in der Stadt am Rhein gibt. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Ist die Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung?

Seit Monaten sorgen die Aktionen der Letzten Generation für Aufsehen und auch Ärger. Die mögliche Strafbarkeit der Proteste wird heftig diskutiert. Inzwischen steht sogar die Frage im Raum, ob es sich um eine kriminelle Vereinigung handelt. Juristen haben darauf eine differenzierte Antwort. Zum Artikel

Polizeiuniform mit lokalen Wappen nicht mehr erwünscht

Mit Stolz haben Mannheimer Einsatzkräfte Wasserturm und Stadtwappen auf dem Ärmel ihrer Uniformen getragen. Das Innenministerium in Stuttgart will das nun untersagen. Zum Artikel

Zahmer Vogel: Dohle geht zur Schule

In Herxheim sorgt eine Dohle auf dem Pausenhof für Erheiterung. Der Grund: Sie weicht einem Mädchen aus der fünften Klasse nicht mehr von der Seite. Die Versuche, den Vogel einzufangen, sind gescheitert. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Zum Artikel

Halbstündlich per ICE von Mannheim nach München

Mannheim steht auf einer Liste von Städten, die die Deutsche Bahn (DB) künftig im ICE-Halbstundentakt bedienen will. Zum Artikel

Neuer Newsletter „Alles Böse“: Von True-Crime bis Sicherheitstipps

Geldautomatensprengungen, Missbrauchsfälle, Polizistenmord – in der Pfalz geschehen laufend Verbrechen. Doch welche Stadt in der Pfalz ist eigentlich am gefährlichsten? Wie kann ich mich und mein Umfeld vor Verbrechen schützen? Wie geht die Polizei vor? All diese Fragen wollen die RHEINPFALZ-Redakteure im neuen Crime-Newsletter „Alles Böse“ klären. Zum Artikel