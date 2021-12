Ihre Rentiere brüllen laut: Die „Harley Davidson Riding Santas“ fahren am Nikolaustag durch die Pfalz und sammeln Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Am Morgen legten die gut 35 motorisierten Weihnachtsmänner einen Stopp an der Grundschule in Hördt ein. Die Kinder hatten Lieder und Gedichte für die Harley-Santas vorbereitet und zuvor Spenden in ihren Familien eingesammelt. „Es passt nichts mehr in die Spendendose rein“, freute sich Schulleiter Udo Pfeiffer über die Aktion. Auch Anja Hermann, Geschäftsführerin des Kinderhospiz, ist dankbar für „die Unterstützung, die die Santas jedes Jahr für uns auf die Beine stellen und für die Tradition, die sie aufgebaut haben“. Seit 2015 rollen die Harley-Biker mit geschmückten Maschinen durch die Pfalz und sammeln Geld für die Einrichtung. „Der Spendenerlös steigt stetig“, sagt Hermann. „Sie sind mittlerweile unsere offiziellen Botschafter.“

Die „Riding Santas“ verteilten kleine Geschenke an die Hördter Grundschüler und rockten ein Lied, bevor sie ihre Tour durch die Süd- und Vorderpfalz fortsetzten. Am frühen Abend werden sie zum Abschluss in Speyer erwartet.