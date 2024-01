179.000 Euro für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen: So lautet die Spendenbilanz der „Harley Davidson Riding Santas“. Am Nikolaustag 2023 waren sie wieder auf ihren Motorrädern durch die Pfalz gefahren, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Die Tour startete in Neustadt und führte durch den Landkreis und die Stadt Bad Dürkheim über den Rhein-Pfalz-Kreis bis nach Rhodt an der Südlichen Weinstraße. Zu den während der Tour gesammelten Beträgen kam laut Organisator Patrick Kuntz Geld, das schon vor dem „Santa Day“ gespendet worden war, sowie Firmenspenden. 2023 lag die Gesamtsumme damit um 50.000 Euro über dem Spendenerlös von 2022.