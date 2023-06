Die „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga wird als Nachfolgerin von Anne Will den Sonntagstalk der ARD moderieren. Ihre Aufgabe bei den „Tagesthemen“ wird sie dafür abgeben, wie die ARD-Programmdirektion am Freitag in München mitteilte. „Der Sonntag nach dem ,Tatort’ ist der Königsplatz des politischen Talks: die meistgesehene Gesprächssendung im deutschen Fernsehen“, teilte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl mit.

Miosga sei als Nachfolgerin von Anne Will „die richtige Frau am richtigen Platz – offen, souverän und unkonventionell“, erklärte der Intendant des verantwortlichen Norddeutschen Rundfunks (NDR), Joachim Knuth. Miosga bei den „Tagesthemen“ nachfolgen soll die „Sportschau“-Moderatorin Jessy Wellmer.