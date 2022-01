Die Grünen haben am Samstag auf ihrem digitalen Parteitag eine neue Führung für die Bundespartei gewählt – als Nachfolger für Annalena Baerbock und Robert Habeck. Diese gaben wegen der Übernahme von Regierungsämtern ihre Vorsitzenden-Posten ab. Gewählt wurde am Nachmittag als erste des Duos die bisherige Parteivize Ricarda Lang. Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden, was bis Mitte Februar geschehen soll.

Lang hat mit Backnang/Schwäbisch-Gmünd ihren Wahlkreis nahe Stuttgart; sie war frauenpolitische Sprecherin ihrer Partei. Ihre Bewerbungsrede hielt sie vom Homeoffice aus, da sie positiv auf Corona getestet wurde. Auch die Verbesserung der Lage von Familien mit geringem Einkommen sei ihr ein wichtiges Anliegen, sagte Lang, die dem linken Flügel zugrechnet wird.

Ein Porträt des neugewählten Grünen-Spitzenduos finden Sie hier.