Diagnosen an der Stiftskirche

Seit 15 Jahren ist der Rheumabus unterwegs, um auf die ärztliche Unterversorgung aufmerksam zu machen. Auch die Südpfalz ist betroffen. Wie wird das Angebot angenommen?

Palais: Neustart auf eigener Bühne

Landaus größter Kinosaal ist Geschichte – aber jetzt beginnt sein zweites Leben als Kulturstätte. Laura Erny bespielt ihr eigenes Theater mit ihrer Dinner-Show. Am Herd steht ein alter Bekannter.

Der Ofen ist an

Wenn es im historischen Spritzenhaus in Gleiszellen brennt, muss es kein Feuer sein, das gelöscht werden muss. Dann ist wohl der neue Brotbackofen an, der mit Holz beheizt wird.

Einfach „Ja!“ gesagt

Fotos für die Autogrammkarten hat sie schon gemacht. Passende Outfits hat sie schon parat. Nun braucht die neue Weinprinzessin von Landau-Land nur noch ihre Krone.

Dienste und Übernachtungen sind beliebt

Hütten im Pfälzerwald: Die Kiesbuckelhütte ist ein beliebtes Ausflugsziel im Pfälzerwald. Doch es steckt sehr viel Arbeit „hinter den Kulissen“, um alles am laufen zu halten.

Blick hinter Kulissen des neuen Dialysezentrums

Nach seinem Umzug in die Königstraße im August stand nun ein Tag der offenen Tür im zur B. Braun-Gruppe zählenden Nierenzentrum in Germersheim an. Eine Gelegenheit, die neuen Räume zu besichtigen und sich die moderne neue Technik erklären zu lassen.

Neuer Wertstoffhof wird gebaut

Die Pläne zum Neubau des Wertstoffhofs auf dem Nachbargelände der Biovergärungs- und Biogasanlage in Westheim existieren schon länger. Jetzt geht es los. Und teurer wird es auch.