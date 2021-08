Was haben die Bundestagsparteien bei der Digitalisierung vor, was beim Klimaschutz? Und wie stellen sie sich die Mobilität der Zukunft vor? Die Korrespondenten der RHEINPFALZ in Berlin, Hartmut Rodenwoldt und Winfried Folz, haben fünf Videos gedreht. Sie sind als Wahlhelfer gedacht. Kurz und knapp stellen sie die Kernaussagen der Parteien zu fünf wichtigen Themen für die Bundestagswahl am 26. September dar. Neben der Digitalisierung, dem Klimaschutz und der Mobilität geht es um die Themen Rente und Steuern. Welche Partei will den Bürgern eine Prämie zahlen, wenn sie ihr Auto dauerhaft stilllegen? Wer plädiert dafür, dass das Finanzamt den Bürgern vorausgefüllte Steuererklärungen vorlegen sollte? Welche Partei will prüfen, wie eine Generationenrente mit einem staatlichen Monatsbeitrag ausgestaltet werden kann?

Diese und viele andere Fragen werden in den Videos beantwortet. Sie sind jeweils vier bis sechs Minuten lang und eher locker gedreht, manchmal mit einem Augenzwinkern. Die fünf Folgen erscheinen ab dem heutigen Mittwoch bis zur Wahlwoche jeweils mittwochs. Die Videos sind zu finden unter www.rheinpfalz.de/bundestagswahl.