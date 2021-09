Viele Bürger tun sich schwer bei der Bundestagswahl am 26. September. Auch, weil vielen nicht klar ist, wie sich die Parteien unterscheiden. Deshalb hat sich die RHEINPFALZ-Politikredaktion zu einem Gedankenexperiment entschlossen – und zu einer Serie. Sie läuft diese Woche und heißt „Was wäre, wenn ...“.

Am Beispiel einer fiktiven Pfälzer Kleinstadt wird geschildert, wie dort das Leben verlaufen könnte, wenn das Wahlprogramm einer der sechs aktuell im Bundestag vertretenen Parteien voll umgesetzt würde.

Alles ist erfunden, einschließlich vieler Orte. Die Geschichten spielen so um die Jahre 2024/2025 herum. Die Idee: Anhand konkreter Alltagsschilderungen lässt sich vielleicht eher verstehen, was eine Partei ausmacht und auf was sie abzielt.

Das Ganze erscheint in alphabetischer Reihenfolge. Im vierten Teil geht es um Bündnis 90/Die Grünen.